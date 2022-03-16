Биробиджан, 16 марта, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии мужчине назначен штраф за распространение недостоверных сведений. Биробиджанец оставил комментарий под постом о специальной операции России в защиту республик Донбасса, сообщило управление МВД РФ по региону.

Fas.gov.ru Штраф

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Житель Биробиджана опубликовал заведомо недостоверную информацию, подчеркнули в полиции. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье 13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности). Мужчине назначен штраф в 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя села Ивановка Амурской области задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали за дискредитацию вооружённых сил РФ штрафом в 30 тыс. рублей.