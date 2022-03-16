Москва, 16 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В среду, 16 марта, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

В ночь на 17 марта в Москве также переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер северо-восточный 4−11 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −5… +0 °C днём. Ночью — −13… −8 °C.

В четверг, 17 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

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