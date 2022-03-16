Пекин, , 05:51 — REGNUM Новое исследование показало, что место, где приземлился китайский марсоход «Чжужун» могло подвергнуться ветровой и, возможно, водной эрозии, что дает больше свидетельств об особенностях поверхности красной планеты, сообщает агентство Синьхуа.

Марс NASA

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, были проанализированы данные, собранные «Чжужун» за первые 60 марсианских дней, в течение которых он прошел примерно 450 метров. Группа исследователей, возглавляемая Дин Ляном из Харбинского технологического института на северо-востоке Китая, обнаружила, что марсианская почва обладает высокой несущей способностью и сцеплением, свидетельствующими о ветровой эрозии, после изучения поверхностных пород, полученных камерами марсохода. Они также определили ландшафты, такие как хребты, рябь и разрушенные кратеры, указывающие на то, что участок подвергался длительным периодам выветривания.

Помимо ветровой эрозии, исследователи также наблюдали некоторые текстуры горных пород, которые, по-видимому, свидетельствуют о взаимодействии с соленой водой, согласно исследованию. 15 мая 2021 года «Чжужун» приземлился на Равнине Утопия, обширной равнине в северном полушарии Марса. С тех пор он собирал образцы поверхностных пород и делал снимки во время исследования планеты.

Некоторые ученые считают, что Равнина Утопия — это вулканическая область с предполагаемым возрастом поверхности более 3 млрд лет. Возможно, в прошлом в нем находилось большое количество жидкой воды или льда. По мнению исследователей, полученные результаты могут дать более глубокое представление об истории поверхности планеты и эволюции северных низменностей на Марсе.