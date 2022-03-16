Китайский марсоход нашел свидетельства возможной водной эрозии на Марсе
Пекин, 16 марта, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что место, где приземлился китайский марсоход «Чжужун» могло подвергнуться ветровой и, возможно, водной эрозии, что дает больше свидетельств об особенностях поверхности красной планеты, сообщает агентство Синьхуа.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, были проанализированы данные, собранные «Чжужун» за первые 60 марсианских дней, в течение которых он прошел примерно 450 метров. Группа исследователей, возглавляемая Дин Ляном из Харбинского технологического института на северо-востоке Китая, обнаружила, что марсианская почва обладает высокой несущей способностью и сцеплением, свидетельствующими о ветровой эрозии, после изучения поверхностных пород, полученных камерами марсохода. Они также определили ландшафты, такие как хребты, рябь и разрушенные кратеры, указывающие на то, что участок подвергался длительным периодам выветривания.
Помимо ветровой эрозии, исследователи также наблюдали некоторые текстуры горных пород, которые, по-видимому, свидетельствуют о взаимодействии с соленой водой, согласно исследованию. 15 мая 2021 года «Чжужун» приземлился на Равнине Утопия, обширной равнине в северном полушарии Марса. С тех пор он собирал образцы поверхностных пород и делал снимки во время исследования планеты.
Некоторые ученые считают, что Равнина Утопия — это вулканическая область с предполагаемым возрастом поверхности более 3 млрд лет. Возможно, в прошлом в нем находилось большое количество жидкой воды или льда. По мнению исследователей, полученные результаты могут дать более глубокое представление об истории поверхности планеты и эволюции северных низменностей на Марсе.