Пекин, , 05:48 — REGNUM Люди постоянно стареют, но у отдельных органов есть свой собственный темп старения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports, передает агентство Синьхуа.

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Международная группа, возглавляемая китайскими учеными, измерила различный биологический возраст его или ее систем органов. Они обнаружили, что биологический возраст различных органов и систем не всегда совпадает, хотя ожидается, что здоровый вес и физическая подготовка окажут положительное влияние на все из них.

Исследование показало, что наличие более разнообразной микробиоты кишечника указывает на более молодой кишечник. Однако это означает негативное влияние на старение почек, из-за чего исследователи предположили, что разнообразие видов заставляет почки выполнять больше работы.

Согласно исследованию, такая несогласованность демонстрирует существование множества «часов» по всему телу. Они набрали 4066 добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Шэньчжэне, для предоставления образцов крови, кала и изображений кожи лица, а также для изучения физической подготовки. Среди них 52% составляли женщины и 48% — мужчины.

«Мы использовали биомаркеры, которые можно было идентифицировать по образцам крови и кала, а также по некоторым измерениям при обычном осмотре тела», — сказал соавтор статьи Сюй Сюнь из Пекинского института геномики и Китайского национального генного банка в Шэньчжэне.

Исследователи измерили 403 характеристики, такие как метаболизм и иммунитет, и классифицировали их по девяти категориям, а именно: сердце, почки, печень, пол, кожа лица, питание, иммунитет, физическая форма и микробиом кишечника.

Затем они разработали индекс скорости старения, чтобы соотнести различные системы организма друг с другом, прежде чем оценивать добровольцев либо как стареющих быстрее, либо как стареющих медленнее, чем их хронологический возраст.

Согласно исследованию, у некоторых людей с избыточным весом может быть более быстрая скорость старения, связанная с их метаболизмом, в то время как у других может быть более быстрая скорость старения печени. По словам исследователей, эти результаты могут быть использованы в качестве целей вмешательства для улучшения состояния здоровья, а также замедления процесса старения в будущем.

Далее исследователи планируют регулярно следить за участниками, чтобы подтвердить свои выводы. Также технология будет использоваться для более детального изучения запрограммированного старения.

Межклеточные различия у стареющего человека позволят получить важную информацию о гетерогенности внутри типов клеток и тканей, что позволит получить представление о механизмах старения, сказал соавтор статьи Клаудио Франчески из Нижегородского государственного университета им Н.И.Лобачевского в России.