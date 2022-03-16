Владивосток, , 06:13 — REGNUM Модернизация школ Приморья продолжается в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» — объем финансирования составляет 987,7 млн рублей, в том числе 822 млн — это средства из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«В проекте принимают участие 39 школ. Самое большое количество объектов будет ремонтироваться в Артеме — девять, в Спасске-Дальнем — пять и в Михайловском районе — четыре. Кроме того, в проект попали по две школы от Фокино, Надеждинского и Ольгинского районов, Ханкайского и Хорольского округов, по одной — от Находки, Партизанска, Дальнереченского, Черниговского и Шкотовского районов», — пояснили специалисты.

Основные виды работ — капитальный ремонт фундамента, фасада зданий, кровли, систем отопления и вентиляции, канализации и всех внутренних помещений. На эти цели запланировано 670 млн рублей.

На обновление материально-технической базы предусмотрено ещё 308,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов провел совещание по выполнению строительных объемов, запланированных в 2022 году в рамках реализации национальных проектов и региональной программы «500/500».