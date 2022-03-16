Вашингтон, 16 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Резолюцию с осуждением России за спецоперацию на Украине принял Сенат Конгресса США. Трансляция заседания Сената велась 15 марта на сайте верхней палаты.

Конгресс США

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Резолюцию выдвинул сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), её поддержала группа законодателей от Республиканской и Демократической партий. В документе содержится осуждение руководства Российской Федерации, в том числе президента России Владимира Путина, членов Совета безопасности России, Вооруженных сил России и российских военачальников высокого ранга. Всех названных лиц американские сенаторы требуют привлечь к ответственности за преступления, якобы совершаемые на территории Украины.

Кроме того, сенаторы призвали государства — члены ООН потребовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН одобрить начало расследования «по факту военных преступлений и преступлений против человечности», которые якобы совершили Вооружённые силы России.

Руководителей Российской Федерации Сенат предлагает привлечь к ответственности за «поддержку насилия». Для этого законодатели призывают администрацию Белого дома, а также правительство стран-союзников воспользоваться своим влиянием в международных институтах, участниками которых они являются.

Стоит отметить, что принятый Сенатом Конгресса США документ не имеет обязательной силы и является только отражением мнения верхней палаты Конгресса.