Нью-Йорк, США, 16 марта, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 марта ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 599,10 пункта (1,82%), до уровня 33 544,34 пункта. S&P 500 подорожал на 89,34 пункта (2,14%), до уровня 4262,45 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 367,40 пункта (2,92%), до уровня 12 948,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $8,22 (7,98%), до уровня $94,79 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 марта разнонаправленно.

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