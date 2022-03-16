Владивосток, 16 марта, 2022, 05:33 — ИА Регнум. На сайтах арбитражных судов регионов Дальнего Востока 16 марта появились протестные лозунги. Страницы судебных инстанций взломали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Взломанными оказались сайты арбитражных судов Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской АО, Якутии и Чукотки.

Под атаки не попали страницы камчатского, бурятского и забайкальского арбитражных судов.

На взломанных страницах размещены тексты с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина и жителей РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти готовы рассмотреть предложение по проведению прямых переговоров с Россией по ситуации на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.