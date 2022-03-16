Лима, , 05:30 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо признал свои ошибки в управлении республикой в ходе выступления в перуанском Конгрессе в связи с началом процедуры импичмента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Должен признать ошибки и недочеты, которые мы совершили, руководствуясь в большинстве случаев добрыми побуждениями. Но одно дело ошибки управления, и совсем другое — предполагаемые преступления, приписываемые мне по политическим мотивам. Никогда в жизни я не был замешан в коррупции, тем более сейчас, будучи президентом», — заявил он.

Кастильо добавил, что политические круги Перу пытаются саботировать работу исполнительной власти и оставить под сомнение президентскую власть в республике в целом. По его словам, он стал жертвой массовой дезинформации перуанских СМИ, обвиняющих его в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта отдел прокуратуры Перу по борьбе с коррупцией провел обыски в квартире, где жили племянники президента республики Педро Кастильо. Обыск проводился после того, как СМИ показали репортаж об использовании родственниками главы государства служебного автомобиля.

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