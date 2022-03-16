Пекин, 16 марта, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Китай расширит услуги семейных врачей, чтобы охватить не менее 75% своего населения страны к 2035 году, согласно руководству, совместно изданному шестью правительственными ведомствами, включая Национальную комиссию по здравоохранению КНР, передает 15 марта агентство Синьхуа.

Китайский доктор

Ожидается, что к 2035 году семейные врачи будут обслуживать около 85% приоритетных пациентов, включая пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, людей с хроническими заболеваниями и людей с психическими заболеваниями, говорится в политическом документе. Правительство будет работать над повышением доли людей, зарегистрированных у семейных врачей, на 1−3 процентных пункта каждый год, начиная с 2022 года, говорится в сообщении.

Семейные врачи могут быть врачами общей практики, квалифицированными врачами в больницах или врачами традиционной китайской медицины. Врачам в больницах первичного звена рекомендуется присоединиться к этому направлению работы.

Сборы будут совместно покрываться системой медицинского страхования Китая, государственными расходами на государственные медицинские услуги и лицами, получающими медицинские услуги. Органы здравоохранения Китая будут работать над повышением квалификации семейных врачей и оптимизацией их услуг, говорится в документе.