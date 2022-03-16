Благовещенск, 16 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Жителя села Ивановка Амурской области задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали за дискредитацию вооружённых сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе управления МВД по региону.

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Акцию протеста амурчанин проводил возле здания администрации Ивановского района. Плакат в руках пикетчика призывал «препятствовать использованию Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», отметили в полиции.

В отношении жителя села возбудили административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Он признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 63-летний местный житель оштрафован на 30 тыс. рублей. Во время одиночного пикета он демонстрировал нанесенную на куртку надпись, которая дискредитировала действия ВС России.