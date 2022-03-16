Владивосток, , 06:02 — REGNUM Из Приморья в Донбасс направят 3,5 тонны лекарств, произведенных на фармзаводе в Уссурийске. Это уже вторая партия гуманитарной помощи за последнюю неделю для жителей ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В составе гуманитарного груза — около 10 наименований инфузионных растворов.

«Это наши люди, мы должны друг другу помогать. И сейчас возникла необходимость в нашей помощи, мы откликнулись. В этой партии внутривенные препараты для разжижения крови, базовые растворы, антибактериальные и плазмозамещающие», — пояснил директор по снабжению «ИСТ-Фарм» Роман Скачко.

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Как сообщало ИА REGNUM, из Центра международных гуманитарных связей Санкт-Петербурга в Белгородскую область отправилась фура с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР.