Пекин, , 05:25 — REGNUM Китайские ученые вывели живое потомство грызунов, полученное из одной неоплодотворенной яйцеклетки, и мышь созрела в фертильную взрослую особь, сообщает агентство Синьхуа.

Белая мышь

Новая жизнь обычно начинается с полового размножения или слияния яйцеклетки и сперматозоида у млекопитающих. Они не могут размножаться без оплодотворения из-за «геномного импринтинга», явления, которое заставляет гены экспрессироваться или нет, в зависимости от того, унаследованы ли они от матери или отца.

Предыдущее исследование показало, что импринтинг реализуется посредством метилирования последовательности ДНК в процессе оплодотворения. В 2015 году китайским зоологам удалось вывести мышь с двумя матерями, изменив геномный импринтинг, сделав первый шаг к бесполому размножению.

Группа ученых из больницы Жэньцзи, связанной с Шанхайским университетом Цзяо Тун, использовала инструмент редактирования генов для перезаписи семи контрольных областей импринтинга множества неоплодотворенных яйцеклеток мыши.

Они добавили два метилирования в контрольных областях импринтинга по отцовской линии с помощью ДНК-метилазы, фермента, который добавляет метильную группу к молекуле при деметилировании пяти контрольных областей импринтинга по материнской линии с помощью деметилазы. Исследователи получили 389 эмбрионов мыши из одиночных яйцеклеток и 192 из них развились в бластосферу в пробирке.

Затем они пересадили их 14 мышам-самкам, причем трое из них родились, согласно исследованию, опубликованному ранее на этой неделе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Среди трех жизнеспособных потомков двое с недостаточным весом умерли в течение дня, а еще один, весом 1,101 грамма, что примерно соответствует мышам дикого типа, дожил до зрелого возраста и может родить потомство. По мнению исследователей, успех бесполого размножения у млекопитающих открывает множество возможностей в сельском хозяйстве, научных исследованиях и медицине.