Москва, 16 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Сайты арбитражных судов различных регионов России 16 марта 2022 года оказались взломаны. На их главных страницах фигурируют оскорбления в адрес россиян, мат, передаёт ИА REGNUM.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд Москвы

Подобное, в частности, наблюдается на страницах арбитражей Московской и Новосибирской областей, Москвы и многих других.

Сами базы судебных заседаний, решений не пострадали. Они находятся на отдельной платформе.

Напомним, ранее злоумышленники атаковали сайты российских СМИ. А до этого хакеры Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против российского правительства из-за военной операции на Украине.