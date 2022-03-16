Вашингтон, 16 марта 2022, 05:21 — REGNUM Звезда постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус получил травму во время съёмок. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.
Ридус должен был появиться на предстоящем мероприятии Fandemic Tour, однако его организаторы объявили, что актёр вынужден отложить приезд «из-за из-за несчастного случая во время съемок». Они не уточнили, получил ли Ридус травму на съёмочной площадке финального сезона «Ходячих мертвецов» или же несчастный случай произошёл во время съёмок спин-оффа «Ходячие Мертвецы: Дэрил и Кэрол».
Напомним, премьера сериала про приключения Дэрила Диксона (Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд) состоится в 2023 году. Продюсеры шоу ранее сообщили, что по духу он будет отличаться от «Ходячих мертвецов», и что повествование не будет сфокусировано исключительно на Дэриле и Кэрол.
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