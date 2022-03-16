Вашингтон, 16 марта, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Звезда постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус получил травму во время съёмок. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Ридус должен был появиться на предстоящем мероприятии Fandemic Tour, однако его организаторы объявили, что актёр вынужден отложить приезд «из-за из-за несчастного случая во время съемок». Они не уточнили, получил ли Ридус травму на съёмочной площадке финального сезона «Ходячих мертвецов» или же несчастный случай произошёл во время съёмок спин-оффа «Ходячие Мертвецы: Дэрил и Кэрол».

Напомним, премьера сериала про приключения Дэрила Диксона (Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд) состоится в 2023 году. Продюсеры шоу ранее сообщили, что по духу он будет отличаться от «Ходячих мертвецов», и что повествование не будет сфокусировано исключительно на Дэриле и Кэрол.