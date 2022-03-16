Дублин, 16 марта, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе визита в Вашингтон заявил, что его страна примет на своей территории 500 украинских беженцев, ранее бежавших в Молдавию. Об этом 15 марта сообщает газета The Independent.

(сс) Jimmy Harris Ирландия

Михол Мартин «Мы только что провели по видеосвязи заседание кабинета министров, которое в основном было посвящено украинской войне и разворачивающемуся кризису, гуманитарному кризису».

По словам главы правительства, решение приютить в Ирландии 500 украинских беженцев было принято с учётом «огромного давления», которое сейчас испытывает Молдавия.

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Мартин подчеркнул, что к настоящему моменту Ирландия уже приняла 6646 украинских беженцев.

По последним данным ООН, с Украины в соседние страны прибыли уже более трёх миллионов беженцев. В том числе в Польшу около 1831 тыс. человек, в Румынию — около 460 тыс., в Молдавию — более 337 тыс., в Венгрию — около 268 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль объявил, что может принять не более пяти тысяч украинских граждан, которым будет предоставлено специальное разрешение на въезд в страну.

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