Владивосток, 16 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В Приморье утром 16 марта оказался взломан официальный сайт арбитражного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При входе на сайт судебной инстанции вместо главной страницы отображается черный текст на белом фоне.

Текст содержит оскорбительные высказывания в арес президента России Владимира Путина и жителей РФ, которых обвинили в том, что происходит на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры украинской и российской делегаций должны продолжаться, несмотря на их тяжесть, они очень важны для Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в очередном своём видеообращении.