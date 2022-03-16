Сеул, , 05:14 — REGNUM Запуск неопознанного снаряда Северной Кореей оказался неудачным. Такое заключение сделали 16 марта военные Южной Кореи на основе предварительного анализа запуска.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Комитет начальников штабов (КНШ) южнокорейских вооруженных сил сделал предварительное заключение, что запуск снаряда был произведён Северной Кореей из района аэропорта Сунан, но оказался неудачным. Снаряд был запущен, по данным военных Южной Кореи, около 09:30 по местному времени (03:30 мск).

В настоящее время сотрудники разведки США и Южной Кореи совместно проводят дополнительный анализ для установления типа снаряда и его характеристик, а также для уточнения траектории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом запуске ракеты, осуществлённом Северной Кореей.

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