Пекин, 16 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Международная группа исследователей обнаружила, что фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), возможно, связан с более высокой заболеваемости болезнью Альцгеймера среди пожилых женщин, что является возможной целью лечения этого заболевания, сообщает агентство Синьхуа.

Изменения мозга при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — это хроническое заболевание, которое разрушает память и другие важные психические функции. До сих пор считалось, что бета-амилоидный белок, который имеет тенденцию слипаться, образуя бляшки в головном мозге, и аномальные скопления белка, называемого тау, который накапливается внутри нейронов, играют значительную роль в развитии болезни.

Статистика показывает, что болезнь чаще встречается среди пожилых женщин, а число больных среди женщин в два раза превышает число пациентов мужского пола.

Основываясь на предыдущих исследованиях, исследователи из Китая и Соединенных Штатов выдвинули теорию о том, что активация нервного пути, называемого C/EBPβ/AEP, является центральным процессом в патогенезе болезни.

Затем ученые провели скрининг на гормоны, которые резко меняются во время менопаузы и активируют путь C/EBPβ/AEP. Исследователи определили ФСГ как возможную движущую силу болезни.

ФСГ играет важную роль в сексуальном развитии и функционировании. У женщин ФСГ помогает контролировать менструальный цикл и стимулирует рост яйцеклеток в яичниках. У мужчин ФСГ, уровень которого в норме меняется не очень сильно, помогает контролировать выработку спермы.

Исследователи заявили, что в период менопаузы уровень ФСГ у женщин резко возрастает более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим, в то время как уровень ФСГ у пожилых мужчин был примерно в три раза выше, чем несколько лет назад. Резко повышенный уровень ФСГ может связываться с рецепторами ФСГ на поверхности нейронов и активировать путь C/EBPβ/AEP, что приводит к аномальному изменению бета-амилоидных и тау-белков.

Исследователи использовали мышей, больных Альцгеймером с удаленными яичниками в качестве животной модели женщин в менопаузе, чтобы уочнить свою теорию.