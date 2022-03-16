Шанхай, Китай, , 05:07 — REGNUM Авиационный регулятор Китая заявил, что в Шанхае 106 международных рейсов из 22 воздушных маршрутов, которые должны прибыть в город, будут перенаправлены в другие места с 21 марта по 1 мая с целью борьбы с коронавирусом, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

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Переадресация приведет к перемещению рейсов в 12 аэропортов других крупных китайских городов, включая Чэнду, Далянь, Фучжоу и Ханчжоу, сообщил регулятор. В Шанхае недавно был выявлен кластер новых локальных случаев заражения. Все заболевшие были направлены в назначенную больницу для дальнейшего медицинского наблюдения или лечения, сообщила муниципальная комиссия по здравоохранению.

Город принял точные и всеобъемлющие меры по профилактике эпидемий и борьбе с ними, чтобы обуздать распространение вируса, сведя к минимуму возможные последствия для нормальной жизни своих граждан.

Рабочим подразделениям и предприятиям Шанхая, находящимся за пределами ключевых районов, находящихся под закрытым управлением, было предложено работать в шахматном порядке. Если возможно, сотрудники таких учреждений должны какое-то время работать из дома, сказал заместитель генерального секретаря муниципального правительства Гу Хунхуэй во время пресс-конференции.

Город также создал следственную группу для расследования возможного случая неисполнения служебных обязанностей в местном карантинном отеле Hua Ting Hotel & Towers. В настоящее время жителям Шанхая настоятельно рекомендуется не покидать город без необходимости. С 12 марта те, кому необходимо покинуть город, должны предоставить отрицательные анализы на нуклеиновые кислоты, взятые в течение предыдущих 48 часов.