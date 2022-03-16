Магадан, , 05:58 — REGNUM В Магадане 18 марта состоится митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией под девизом: «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Организацией мероприятия занимаются «Боевое Братство» и союз профсоюзов.

«Сегодня как никогда мы должны быть вместе: единым фронтом поддержать решение президента Владимира Путина, действия наших Вооруженных сил, проводящих спецоперацию на Украине во имя жителей Донбасса, страдающих от рук националистов, выступить в противовес информационным атакам и фейкам — это новые вызовы, призванные расколоть жителей России, посеять недоверие и панику. Ничего у наших оппонентов не выйдет! Это ясно уже сейчас по отклику колымчан, готовых прийти на митинг и высказать теплые слова, поддержать наших ребят, освобождающих Донбасс», — сказал «Магаданской правде» председатель Магаданского областного союза организаций профсоюзов Игорь Легенький.

Кроме митинга в Магадане пройдут флэшмобы, выставки и гала-концерт городского фестиваля патриотической песни.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье 18 марта со всей страной отметит восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Различные культурно-досуговые мероприятия запланированы по всему краю.