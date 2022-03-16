Вашингтон, 16 марта, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Поклонник League of Legends провёл непрерывную 60-часовую онлайн-трансляцию, в рамках которой ему удалось развить персонажа с нуля до ранга мастера. Об этом 16 марта сообщает портал Screen Rant.

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Стример Nicklinkk начал марафон 11 марта, а завершил 14 марта 2022 года. Отмечается, что он играл практически постоянно, делая паузы лишь для приёмов пищи и совершения гигиенических процедур.

В общей сложности геймер сыграл около 90 матчей League of Legends, в 75 из них он управлял основным персонажем — Великим мастером оружия Джаксом. Nicklinkk завершил серию с 78% побед, издание отметило, что особенным «подвиг» стримера является ещё и потому, что он смог добиться цели в одиночку.

В январе 2022 года ИА REGNUM сообщило, что студия Riot Games, занимающаяся разработкой League of Legends, подала в суд на вьетнамскую студию Imba Network. Она обвинила компанию в том, что её игра представляет собой плагиат на Teamfight Tactics.