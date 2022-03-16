Пекин, 16 марта, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Китай будет придерживаться своей динамичной политики и стратегий борьбы с COVID-19 «нулевого уровня», заявил представитель министерства здравоохранения Китая на пресс-конференции, передает 15 марта агентство Синьхуа.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Политика и меры сдерживания Китая доказали свою эффективность против «Омикрон"-штамма вируса, сказал представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн. Осуществление мер по борьбе с COVID-19, включая эпидемиологическое расследование и тестирование на вирус, должно быть решительным, быстрым и строгим, сказал Ми. Он призвал общественность пройти вакцинацию против COVID-19, особенно тех, кто в возрасте 60 лет и старше.

К понедельнику на материковой части Китая было введено почти 3,2 млрд доз вакцины против COVID-19, сообщила во вторник Национальная комиссия здравоохранения КНР.

На пресс-конференции заместитель начальника отдела по контролю и профилактике заболеваний комиссии Лэй Чжэнлун заявил, что рабочие группы были направлены в регионы, где имели место вспышки, и помогут местным властям принять целенаправленные меры по борьбе с эпидемией для сдерживания кластерных инфекций.

Пока что все регионы, пострадавшие от последней волны вспышек COVID-19, принимают решительные меры по сдерживанию распространения вируса, сказал Лэй, добавив, что нынешняя эпидемическая ситуация поддается контролю. Комиссия будет работать совместно с другими ведомствами для защиты от ввоза вируса и продвижения внедрения вакцин против COVID-19. Он также призвал общественность продолжать придерживаться основных мер по профилактике эпидемий, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.