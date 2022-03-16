Лхаса, Китай, 16 марта 2022, 05:00 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая восстановил общие экономические потери в размере 11,4 млн юаней (около $1,8 млн) для потребителей региона с помощью своей платформы защиты прав потребителей в 2021 году, сообщили местные власти, передает 15 марта агентство Синьхуа.
15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. По данным регионального управления рыночного регулирования, в 2021 году тибетская платформа «12 315» обработала около 31 600 жалоб потребителей, отчетов и консультаций.
По данным администрации, для лучшей защиты прав потребителей Тибет также создал 73 предприятия по разрешению споров в режиме онлайн и внедрил свой механизм рассмотрения споров потребителей в режиме онлайн.
В регионе также был проведен мониторинг ключевых рисков качества и безопасности продукции, а также серия публичных лекций по защите прав потребителей в целях улучшения рыночной и потребительской среды.