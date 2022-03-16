Лхаса, Китай, , 05:00 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая восстановил общие экономические потери в размере 11,4 млн юаней (около $1,8 млн) для потребителей региона с помощью своей платформы защиты прав потребителей в 2021 году, сообщили местные власти, передает 15 марта агентство Синьхуа.

Персонаж ритуального танца. Лхаса, 1938 год Bundesarchiv

15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. По данным регионального управления рыночного регулирования, в 2021 году тибетская платформа «12 315» обработала около 31 600 жалоб потребителей, отчетов и консультаций.

«Около 99,27% жалоб потребителей были обработаны вовремя, и 95,19% сообщений от потребителей получили своевременные ответы в 2021 году, что на оба процента выше, чем в среднем по стране», — сказал директор администрации Цетен.

По данным администрации, для лучшей защиты прав потребителей Тибет также создал 73 предприятия по разрешению споров в режиме онлайн и внедрил свой механизм рассмотрения споров потребителей в режиме онлайн.

В регионе также был проведен мониторинг ключевых рисков качества и безопасности продукции, а также серия публичных лекций по защите прав потребителей в целях улучшения рыночной и потребительской среды.