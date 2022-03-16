Благовещенск, , 05:00 — REGNUM ООО «Хабаровскремпроект» подозревают в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Предполагается, что компания ввела в заблуждение администрацию Благовещенского района Амурской области и получила 13,9 млн рублей за невыполненные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Прорыв дамбы RicHard-59

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Подрядчик обязался провести инженерные изыскания и составить проект строительства гидротехнических сооружений в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Предоставив недостоверные сведения об объёмах выполненных работ, компания получила деньги, но не предоставила проект.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена. Дамбы и плотины должны были появиться в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах.