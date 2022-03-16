Вашингтон, , 04:56 — REGNUM США опасаются, что Россия, якобы, может применить химическое оружие, либо другой вид оружия массового поражения. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Блинкен уточнил, что США «крайне пристально» следят за Россией, так как опасаются применения со стороны Москвы химического, либо другого оружия массового поражения. При этом госсекретарь США не пояснил, в каком именно регионе, по мнению Вашингтоне, Россия якобы может применить подобное оружие.

Кроме того, Блинкен заявил, что Соединённые Штаты якобы наблюдали применение Россией химического оружия на территории Сирии, либо, по утверждению госсекретаря США, Россия не препятствовала его применению. Также Блинкен напомнил про инцидент в Великобритании, где, по мнению Вашингтона, Москва применяла химическое оружие «для устранения оппонентов» в Солсбери.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Блинкен пояснил, почему отказ Украине во вступлении в НАТО не будет уступкой России.

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