Биробиджан, 16 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Временно прекращены пассажирские перевозки между Биробиджаном и населёнными пунктами Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет. Движение приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Tert.am Снег на дороге

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Температура воздуха в отрезанных от пассажирского сообщения районах варьируется от — 1 °C до +1°C, ночью — 9 °C. На дорогах может появиться гололёд.

В управлении ГИБДД региона такую погоду назвали неблагоприятной для движения транспорта, людей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшилась дорожная ситуация и в Амурской области. В регионе снегопад и сильный ветер.