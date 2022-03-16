Красноярск, , 04:43 — REGNUM В среду, 16 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сибирь. Морозное солнце Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В 08:20 на Театральной площади было — 19 °C.

Ночью с 16 на 17 марта ожидается до −22… −18 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость ветра переменного направления 2−7 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В четверг, 17 марта, в Красноярске до −8… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −16… −14 °C.

В пятницу, 18 марта, в Красноярске ожидается до −7… −4 °C днём и до −15… −12 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 15−20 м/с, низовая метель. В центральных районах Красноярского края сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами до −33… −30 °C.

16−18 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ачинске Красноярского края введён режим «чёрного неба».

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