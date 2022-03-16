Владивосток, , 04:45 — REGNUM Приморье 18 марта со всей страной отметит восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Различные культурно-досуговые мероприятия запланированы по всему краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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Так, на водной станции ЦСКА во Владивостоке состоится концерт «Крым — наш». В программе примут участие коллективы краевого колледжа культуры, филармонии и колледжа искусств.

Тематическая выставка «Крымская весна» пройдет в мультимедийном парке «Россия — моя история». Здесь расскажут об истории развития Крыма в период правления династии Рюриковичей и Романовых, покажут взаимосвязь Владивостока с Крымским полуостровом и познакомят с интересными фактами, посвященными разным периодам истории полуострова.

Митинги-концерты уже запланировали на площадях в поселке Пограничный, селе Чугуевка и в Артеме.

В Кавалеровском районе гостей праздника ожидает видео-экскурсия «Путешествие по литературному Крыму» и автопробег.

Также автопробеги пройдут в селе Анучино и в Лесозаводском городском округе.

В Октябрьском муниципальном округе организовали аудиогазету — выступления с чтением стихов и исполнением песен, посвященных событию.

В Надеждинском муниципальном районе пройдут книжные выставки, посвященные годовщине, конкурс детских рисунков «Крымский мост».

Как сообщало ИА REGNUM, в годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта в Петропавловске-Камчатском пройдёт патриотическая акция «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!»