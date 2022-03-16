Симферополь, 16 марта, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Железнодорожные ветки, связывавшие ранее Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, намерены восстановить крымские власти. Об этом 15 марта сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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По словам Константинова, железнодорожное сообщение с Украиной восстанавливается уже сейчас. В дальнейшем планируется восстановить транзит в сторону Одессы и Харькова, а также ветку, идущую на юго-восток Украины.

«Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут», — пояснил Константинов.

Напомним, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом было прекращено Украиной в 2014 году в одностороннем порядке. Железнодорожные пути были полностью разобраны. Позднее было прервано и движение грузового автотранспорта в сторону Крыма. Въехать на территорию полуострова со стороны Украины было возможно только на легковом автотранспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате российской спецоперации Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором по территории Украины.