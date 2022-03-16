Биробиджан, , 04:42 — REGNUM В квартирах порядка 35 тыс. жителей столицы Еврейской АО понижается температура воздуха. Из-за коммунальной аварии отключено отопление, сообщило ИА ЕАОMedia.

Прорыв теплотрассы в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП» Https://vk.com/spb_today

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Причиной отсутствия тепла в 380 жилых домах Биробиджана стал прорыв на теплотрассе. Устраняют аварию Биробиджанская ТЭЦ и ГП «Тепловые сети ЕАО». В мэрии горожан просят не открывать окна, чтобы сократить потери тепла.

«Руководителям управляющих компаний поставлена задача оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. На время производства работ отключена горячая вода и отопление в восточной и центральной частях города, микрорайоне имени Бумагина. По информации синоптиков, ночные температуры в областном центре не будут опускаться ниже — 3 градусов», — отметил глава Биробиджана Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Биробиджане был зафиксирован прорыв теплотрассы, коммунальщики искали место аварии и просили горожан сообщать о местах, где идёт сильный пар или вытекает горячая вода. Отмечалось, что тепловая энергия в городе расходовалась сверхнормативно.