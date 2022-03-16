Владивосток, , 04:27 — REGNUM Приморье готовится принять 1350 беженцев и з ДНР И ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Эвакуация жителей ЛНР Официальный сайт МВД ЛНР

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Для размещения жителей республик развёрнуто 14 пунктов временного размещения в гостиницах и домах отдыха во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске и Находке.

«Каждый ПВР готов принять от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, включая трехразовое питание», — добавили в правительстве.

Среди регионов Дальнего Востока у Приморья вторая по численности квота на беженцев после Бурятии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане готовятся к встрече эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. 200 человек разместят в гостиницах.