Токио, , 03:56 — REGNUM Запуск, предположительно, баллистической ракеты осуществила Северная Корея. Об этом 16 марта сообщает японский телеканал NHK.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

В настоящее время министерство обороны Японии занимается сбором и анализом данных в связи с очередных запуском, осуществлённым Пхеньяном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал поручение провести модернизацию ракетного полигона Сохэ и построить там ряд объектов, чтобы в будущем можно было осуществлять запуск ракет-носителей со спутниками, предназначенными для различных целей.

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