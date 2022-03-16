Токио, 16 марта, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Запуск, предположительно, баллистической ракеты осуществила Северная Корея. Об этом 16 марта сообщает японский телеканал NHK.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

В настоящее время министерство обороны Японии занимается сбором и анализом данных в связи с очередных запуском, осуществлённым Пхеньяном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал поручение провести модернизацию ракетного полигона Сохэ и построить там ряд объектов, чтобы в будущем можно было осуществлять запуск ракет-носителей со спутниками, предназначенными для различных целей.