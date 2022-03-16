Пекин, , 03:43 — REGNUM Цены на свинину в Китае снизились в прошлом месяце, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Свинья Цитата из к/ф «Свиньи и броненосцы». Реж. Сёхэй Имамура. 1961. Япония

Средний индекс цен на свинину в 16 провинциальных регионах, отслеживаемый Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составил 16,79 юаня (около $2,65) за кг в феврале, снизившись на 13,1% в месячном исчислении.

Индекс цен снизился на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократившись на 2,4 процентных пункта по сравнению со снижением в предыдущем месяце.

Национальная комиссия по развитию и реформам объявила в прошлом месяце, что свинина будет запасена для пополнения государственных резервов, поскольку средние цены на свинину по сравнению с ценами на зерно по стране упали ниже уровня предупреждения.

Работа по накоплению запасов началась в регионах провинциального уровня, включая Пекин, Цзянси, Хубэй и Чунцин. По данным комиссии, в ближайшее время начнутся работы в других регионах.