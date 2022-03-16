Киев, , 03:43 — REGNUM Своё намерение выступить в Конгрессе США подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано 16 марта в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, его выступление в Конгрессе США запланировано на 16 марта. Зеленский назвал это очень важным событием.

Кроме того, президент Украины поблагодарил главу Белого дома Джозефа Байдена за выделение Украине $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь. Зеленский уточнил, что закон, предусматривающий предоставление помощи, уже подписан и правительство Украины рассматривает данное событие как важный шаг к обновлению государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден может выделить Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд.

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