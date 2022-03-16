Пекин, , 03:39 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае в феврале выросли на 18,7% в годовом исчислении до 1,74 млн единиц, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), передает агентство Синьхуа.

Changan Uni-V «Китайские автомобили»

Согласно данным, продажи автомобилей в период с января по февраль составили 4,27 млн единиц, что на 7,5% больше в годовом исчислении. Только в феврале продажи легковых автомобилей выросли на 27,8% в годовом исчислении до 1,49 млн единиц. Китайские автопроизводители произвели 1,81 млн автомобилей в феврале, что на 20,6% больше в годовом исчислении, сообщила ассоциация.

Продажи и производство в автомобильном секторе оставались в целом стабильными в первые два месяца года, сказал CAAM. Отмечается, что промышленность продолжила свой рост в годовом исчислении, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Экспорт автомобилей вырос на 60,8% по сравнению с предыдущим годом до 180 000 единиц в прошлом месяце, в результате чего общий объем экспорта за первые два месяца составил 412 000 единиц. По словам CAAM, в феврале электромобили в Китае демонстрировали высокие темпы роста продаж в годовом исчислении.

Ассоциация ожидает, что автомобильный рынок будет демонстрировать устойчивый рост в первом квартале, поскольку реализация политики по снижению налогов и сборов и других мер поддержки предприятий будет способствовать росту экономики и автомобильного сектора.

Несмотря на стабильные экономические показатели в период с января по февраль, CAAM заявила, что сохраняет осторожный оптимизм. Сложная внешняя среда в сочетании с такими факторами, как нехватка чипов и рост цен на сырье, может повлиять на производство и бизнес-операции на заводе.