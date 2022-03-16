Кемерово, , 03:41 — REGNUM Для размещения сотрудников прокуратуры в Кемерово за 2,5 года планируется построить административное здание общей площадью 8 402,8 кв. м. Соответствующий тендер объявлен с начальной ценой более 876 млн рублей, а победителя рассчитывают определить 25 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Прокуратура Ysia.ru

Заказчиком строительства является областная прокуратура. Максимальная цена контракта — 876 303 429,66 рубля.

Победитель должен будет начать работы в течение десяти дней с подписания договора, а завершить — до 31 октября 2024 года.

Под объект выбран участок в Ленинском районе — восточнее пересечения проспекта Химиков и улицы Волгоградская.

«Здание состоит из трех объёмов одной высоты, повернутых относительно друг друга на 135 градусов. Функционально — планировочной основой здания является размещение всех структурных подразделений в едином здании», — отмечается в техзадании.

Вместимость объекта должна составить 225 человек. Здание спроектировано в пять этажей, включая цокольный этаж, но без чердака. Помимо кабинетов, планируется разместить в нём столовую, актовый зал, спортзал. Предполагается и возведение одноэтажного здания под гараж.