Берлин, , 03:33 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин поставляет оружие Киеву в недостаточном объеме. Об этом он заявил 15 марта в интервью медиагруппе Funke.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Дипломат также выразил разочарование из-за отсутствия новых обязательств по поставкам вооружений украинским боевикам. Мельник призвал власти ФРГ ускорить процесс военной помощи, а также увеличить ее размер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия отправила на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал этот шаг «правильным».

Читайте также: Канцлер ФРГ назвал правильным решение об отправке оружия Украине