Тегеран, , 07:33 — REGNUM 15 марта президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул важность коридора Север-Юг и выразил надежду, что во время пребывания в должности нового президента Туркменистана две страны станут свидетелями роста экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В своем телефонном разговоре с Курбангулы Бердымухамедовым он поздравил туркменского коллегу с успешным проведением президентских выборов и предстоящим празднованием Новруза. Иранский президент подчеркнул стремление его страны расширять отношения со странами Центральной Азии, особенно с Туркменистаном.

Президент Туркменистана высоко оценил усилия Раиси, направленные на дальнейшее расширение двусторонних связей.

Сардар Бердымухамедов, новый избранный президент Туркменистана, также в своем первом телефонном разговоре с президентом Раиси после объявления результатов президентских выборов в его стране поблагодарил иранского коллегу за поздравительное послание и объявил о полной готовности своей страны к расширению сотрудничества с Ираном в областях, представляющих взаимный интерес.