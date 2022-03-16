Пекин, , 03:26 — REGNUM Объем новых кредитов, деноминированных в юанях, в феврале составил 1,23 трлн юаней (около $194 млрд), показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Юань

По данным Народного банка Китая, этот показатель снизился на 125,8 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель М2 или показатель широкой денежной денежной массы, который охватывает наличные деньги, находящиеся в обращении и все депозиты, увеличился на 9,2% в годовом исчислении до 244,15 трлн юаней в конце февраля, показали данные.

Темпы роста были на 0,6 процентных пункта ниже, чем в конце января, и на 0,9 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель М1, который охватывает наличные деньги, находящиеся в обращении плюс депозиты до востребования, на конец февраля составлял 62,16 трлн юаней. Он вырос на 4,7% в годовом исчислении.

Денежная масса М0 или количество наличных денег, находящихся в обращении, выросло на 5,8% по сравнению с прошлым годом до 9,72 трлн юаней в конце прошлого месяца.