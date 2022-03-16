Пекин, , 03:17 — REGNUM Китайский онлайн-страховщик Zhong An заявил о запуске страхового продукта для людей, страдающих от выпадения волос, первый в своем роде в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Мао Цзэдун

По данным компании, продукт «Страхование от выпадения волос» предлагает страхователям определенную финансовую поддержку при проблемах с кожей головы и волосами, а также при трансплантации фолликулярных клеток. Облысение когда-то было заболеванием, обычно ассоциируемым с мужчинами пожилого или среднего возраста в Китае, но все чаще страдают молодые поколения.

Центральное телевидение Китая со ссылкой на результаты опроса сообщило, что до 250 млн человек, или каждый шестой, страдают от выпадения волос в Китае. Данные Чжун Аня показывают, что до 84% людей будут испытывать выпадение волос к 30 годам, что на 20 лет моложе, чем у предыдущего поколения.

Основанная в 2013 году, компания Zhong An стала первой в Китае онлайн-страховой компанией, работающей исключительно через Интернет и без физических представительств, как у традиционных страховых компаний.