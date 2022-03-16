Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM На Камчатке продолжают фиксировать активность вулкана Безымянный. Днём 15 марта он выбросил очередной, третий за сутки, столб пепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Вулкан Безымянный Dan Miller

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота пеплового столба составила до 5 тыс. метров.

В близлежащих населённых пунктах пока не наблюдается пеплопад.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, где утром 15 марта, началось извержение вулкана Безымянный в населённых пунктах Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск возможен пеплопад.