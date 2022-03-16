Тегеран, , 03:18 — REGNUM 15 марта представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил о поддержке Ираном инициатив, предпринятых Организацией исламского сотрудничества в борьбе с исламофобией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении по итогам принятия проекта резолюции об объявлении 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией Раванчи отметил: «Растущая тенденция нетерпимости и предрассудков в отношении ислама и мусульман во всем мире представляет собой серьезную проблему. За последние несколько десятилетий вредные стереотипы и предрассудки в отношении мусульман и ислама постоянно укреплялись основными средствами массовой информации, высокопоставленными политиками, деятелями культуры и академическими кругами. Одновременно в различных частях мира были применены многочисленные дискриминационные методы, в том числе запрещающие мусульманам жить в соответствии со своей системой убеждений».

«Мы, как ответственные члены Организации Объединенных Наций, несем тяжелое бремя борьбы с дискриминацией, расизмом и ксенофобией. Мы должны решительно осудить разжигание ненависти и акты ненависти в отношении мусульман, одновременно принимая необходимые меры для предотвращения нарушений основных прав человека среди мусульман. Крайне важно, чтобы Организация Объединенных Наций объединилась против попыток распространения исламофобии», — подчеркнул иранский представитель.

Он также отметил: «Исламская Республика Иран заявляет о полной поддержке инициатив ОИС по борьбе с исламофобией, в частности объявления Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией. Благодаря празднованию этого дня мы сможем лучше понять ислам и исламские заповеди во всем мире и передать через Генеральную Ассамблею послание международной солидарности и сотрудничества».