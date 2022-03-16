Киев, 16 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Переговоры украинской и российской делегаций должны продолжаться, несмотря на их тяжесть, они очень важны для Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в очередном своём видеообращении, которое 16 марта было опубликовано в его личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Как пояснил Зеленский, всем, в том числе украинской делегации, надо работать на своём месте. Переговоры с Россией украинский лидер назвал трудными, но важными и отметил, что позиции сторон на переговорах стали более реалистичными.

Украинский лидер уточнил, что он надеется на решения в пользу Киева. По его словам, для этого потребуется время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что делать какие-то прогнозы по переговорам Украины с Россией преждевременно.