Пекин, , 03:14 — REGNUM Китай добился прогресса в борьбе с нарушением авторских прав и контрафакцией в 2021 году в рамках мер по усилению защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС), сообщил главный регулятор рынка страны, передает агентство Синьхуа.

Контрафакт Пресс-служба Челябинской таможни

В прошлом году регулирующие органы рынка на различных уровнях рассмотрели почти 515 000 дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности, в том числе около 36 000 дел о нарушении прав на товарные знаки, согласно заявлению, опубликованному Государственным управлением рыночного регулирования КНР.

В заявлении говорится, что на ключевых рынках, где часто происходят нарушения и подделки, было проведено более 84 000 правоприменительных операций. В течение этого периода администрация еще больше усилила управление ключевыми отраслями, товарами и рынками в целях защиты законных прав потребителей и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.