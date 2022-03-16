Москва, , 03:16 — REGNUM Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск от Министерства промышленности и торговли России, которое требует более 56 млн рублей с предприятия из Свердловской области — ООО «Уралкран». Исковое заявление из-за недочётов до 4 апреля 2022 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ведомства подан в конце февраля 2022 года. Дело приняла судья Козленкова. От компании требуют выплаты «штрафа в размере 32 104 463 рублей 09 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 24 106 566 рублей 33 копеек». Требование базируется на договоре от 2015 года. Общая сумма претензий составляет 56 211 029,41 рубля.

В едином госреестре компания-ответчик зарегистрирована в 2005 году. Директор и владелец — Сергей Кравчук. Компания занимается производством грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования.

Напомним, ранее от министерства финансовый иск получило новосибирское НПО «Сибэлектротерм». Сумма претензий превышала 15,7 млн рублей.