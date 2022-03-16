Тегеран, , 03:19 — REGNUM 15 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что его переговоры с российскими официальными лицами оказались весьма продуктивными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

В своём сообщении в твиттере он написал: «У меня состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Лавровым по двусторонним переговорам, Украине, Сирии, Йемену и Афганистану».

«Российский коллега заверил, что Россия остается на стороне окончательного соглашения в Вене», — отметил иранский дипломат.

На встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым ранее в тот же день министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что если Вашингтон отреагирует на несколько оставшихся, но важных вопросов и не будет терять время, возвращение в Вену для завершения переговоров возможно как можно скорее.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

Лавров, со своей стороны, подтвердил готовность своей страны развивать сотрудничество с Ираном во всех областях, особенно в экономической сфере, сославшись на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече президентов двух стран в Москве.